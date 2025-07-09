تسارع ضخم.. الصين تصنع طائرة شبحية كل 7 أيام

حققت الصين تقدمًا لافتًا في وتيرة إنتاج مقاتلاتها الشبحية، حيث باتت تُصنّع نحو 4 طائرات من طراز "J-20" شهريًا، بمعدل طائرة كل 7 أيام، وفق ما ذكر موقع أرابيك ديفينس.

يأتي هذا التسارع في إطار تعزيز قدرات سلاح الجو الصيني وتوسيع أسطوله من الطائرات المتقدمة.

إلى جانب الـJ-20، تواصل مصانع الطيران في أنحاء البلاد إنتاج عشرات الطائرات الأخرى، من بينها "J-10" متعددة المهام و"J-35" الشبحية المخصصة لحاملات الطائرات، ما يعكس طموح بكين في ترسيخ مكانتها كقوة جوية كبرى على الساحة.

وبرزت أهمية الصين كقوة دولية، وذلك بعد الاشتباكات بين الهند وباكستان ، ونجاح باكستان بالسلاح الصيني في التصدي للقوة الهندية.