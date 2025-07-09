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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عشرات الزلازل والهزات الارتدادية في جواتيمالا وحصيلة الضحايا مفاجأة

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

أعلنت السلطات في جواتيمالا عن وفاة شخصين إثر سقوط صخور ضخمة على سيارتهما، وذلك بعد تسجيل عشرات الزلازل في غضون ساعات.
وأوضح رجال الإطفاء أن القتيلين كانا يستقلان شاحنة صغيرة على طريق محلي في مقاطعة إسكوينتلا يوم الثلاثاء عندما سقطت الصخور من سفح تل على السيارة.

سُجِّلت أكثر من 37 هزة أرضية وتوابعها، تراوحت قوتها بين 3.0 و5.6 درجات، في جواتيمالا بعد ظهر الثلاثاء، وفقًا لإدوين روداس، مدير المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية والهيدرولوجيا. وشعر السكان بالهزات في مناطق بعيدة، حتى السلفادور، وأدت إلى إخلاء مبانٍ وانهيارات أرضية وأضرار طفيفة في الممتلكات، وفقًا للسلطات.

صرح الرئيس الجواتيمالي برناردو أريفالو في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء أن مركز الزلزال الرئيسي كان في مقاطعة ساكاتيبيكيز، مع هزات ارتدادية في منطقتي إسكوينتلا وجواتيمالا. 
وأضاف أن خمسة أشخاص على الأقل دُفنوا جراء الانهيارات الأرضية، وتم إنقاذ اثنين منهم بالفعل.
وأعلن المنسق الوطني للحد من الكوارث حالة تأهب باللون البرتقالي، وهي ثاني أعلى درجة على مقياس الطوارئ.

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، على بُعد 4 كيلومترات (2.5 ميل) جنوب غرب بلدة أماتيتلان، جنوب مدينة جواتيمالا، وبعمق 10 كيلومترات (6 أميال).

ثم أفادت بوقوع زلزال آخر بقوة 5.7 درجة على بُعد 3 كيلومترات (ميلين) شمال غرب بلدية سان فيسينتي باكايا، التابعة لإسكوينتلا في المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد. كما أُبلغ عن وقوع زلزال آخر بقوة 4.8 درجة على بُعد 6 كيلومترات (4 أميال) شمال غرب بالين، التابعة أيضًا لإسكوينتلا.

زلزال جواتيمالا عشرات الزلازل رجال الإطفاء القتيلين مقاطعة إسكوينتلا لعلم الزلازل والبراكين

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