من المدنيين.. إيران تكشف عدد قتلاها في الحرب الأخيرة مع جيش الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل نحو 700 مواطن غير عسكري وإصابة 5 آلاف آخرين منهم 18 شخص من الكوادر الطبية في الحرب الأخيرة مع إسرائيل حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي ادلي فيه رئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في إيران سعيد اوحدي في وقت سابق بأن نحو 1100 من أبناء الشعب الإيراني قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد في حرب الأيام الـ 12.

وقال سعيد أوحدي، رئيس المؤسسة الإيرانية: "حتى هذه اللحظة، تم تأكيد استشهاد نحو 1100 فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5600 من مواطنينا الأعزاء في الهجوم".

أضاف: "تتواصل عملية التعرف على جثث الشهداء ودفنها بكل جهد ممكن، وقد تم حتى الآن دفن 1060 جثة من هؤلاء الشهداء".

تابع: "هنالك بين الشهداء 126 امرأة و41 طفلا، مما يدل على استهداف متعمد للمدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني.