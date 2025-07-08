ترامب: هجومنا على إيران كان ناجحا وأطلقنا 30 صاروخا توماهوك وأصابت جميعها أهدافها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على أهداف داخل إيران كان "ناجحا بالكامل"، مؤكدا أن جميع الصواريخ التي أطلقت أصابت أهدافها بدقة.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "أطلقنا 30 صاروخًا من طراز توماهوك على مواقع مختارة في إيران، وكلها أصابت أهدافها دون أن نواجه أي عوائق أثناء التنفيذ"، مضيفًا أن العملية تمت بتنسيق عالي الدقة ولم تسجل أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم، في أول اعتراف علني من نوعه، إن الضربات الجوية الإيرانية الشهر الماضي أصابت بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية.

ولم يقدم المسؤول العسكري، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه وفقا لقواعد الإحاطة العسكرية، مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك تحديد المواقع العسكرية المتضررة أو مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية.

وأضاف أن "عددا قليلا جدا" من المواقع تعرضت للقصف لكنها لا تزال تعمل.

الضربات الإيرانية على إسرائيل

نفذت إيران موجات من الضربات الجوية على إسرائيل الشهر الماضي بعد أن شنت إسرائيل هجوما مباغتا في 13 يونيو، استهدف منشآت نووية إيرانية وترسانة الصواريخ.

وقُصفت عدة مبان سكنية في الهجمات، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران جرى اعتراضها خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

ووافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة في 24 يونيو بعد أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية.

وخلال الحرب، قُتل 28 شخصا في إسرائيل، فيما قالت السلطات الإيرانية إن 935 شخصا قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، التي استهدفت أيضا العاصمة طهران المكتظة بالسكان