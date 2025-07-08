وزير الخارجية الأسبق: ترامب لم يكن يسعى لقصف إيران من البداية ولكنه انضم لنتنياهو بعد الضربة

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن الشرق الأوسط يواجه تحديات إقليمية متتالية والبعض يسعى لتغيير هويته، مشيرا إلى أن المخطط يتجه لـ تخفيف الهوية العربية في الشرق الأوسط وفوض تركيا وإيران وإسرائيل على المنطقة.

وقال نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية دي أم سي، أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يكن يسعى لـ قصف إيران من البداية، ولكنه عمل على الإنضمام لنتنياهو بعد الضربة.



وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن هناك توجه حتى تتحول المنطقة من معادلة العرب والأخرون إلى واقع جديد يقدر فيه الأخرون على العرب، مؤكدا أن العالم العربي خلال العقد القادم امامه تحدي الحفاظ على الهوية والكيان العربي.