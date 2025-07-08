لأول مرة.. إسرائيل تعترف: ضربات إيران أصابت مواقع عسكرية

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في أول اعتراف علني من نوعه، إن الضربات الجوية الإيرانية الشهر الماضي أصابت بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية، بحسب "سكاي نيوز عربية".



ولم يقدم المسؤول العسكري، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه وفقا لقواعد الإحاطة العسكرية، مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك تحديد المواقع العسكرية المتضررة أو مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية.

وأضاف أن "عددا قليلا جدا" من المواقع تعرضت للقصف لكنها لا تزال تعمل، و ذلك وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية".

الضربات الإيرانية على إسرائيل

نفذت إيران موجات من الضربات الجوية على إسرائيل الشهر الماضي بعد أن شنت إسرائيل هجوما مباغتا في 13 يونيو، استهدف منشآت نووية إيرانية وترسانة الصواريخ.

وقُصفت عدة مبان سكنية في الهجمات، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران جرى اعتراضها خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

ووافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة في 24 يونيو بعد أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية.

وخلال الحرب، قُتل 28 شخصا في إسرائيل، فيما قالت السلطات الإيرانية إن 935 شخصا قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، التي استهدفت أيضا العاصمة طهران المكتظة بالسكان، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقُتل قادة عسكريون ومدنيون في إيران، بينما في إسرائيل، كان من بين القتلى الثمانية والعشرين جنديُ في إجازة.