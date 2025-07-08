وزير الخارجية الفرنسي: سنفرض عقوبات شديدة على روسيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء بإن باريس تقود الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية هي الأشد على الدولة الروسية خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية عائدات النفط الروسية حول العالم ورجال أعمال حول العالم،وكانت العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي عندما اندلعت الحرب هي خروج روسيا من النظام المالي العالمي سويفت،وفرض عقوبات بمنع وصول الصادرات الروسية من المنتجات المختلفة لدول الاتحاد الأوروبي.

بينما شهد الاقتصاد الروسي تحسنا ملحوظا خلال فترة الحرب وارتفعت قيمة العملة الروسية،واتجهت روسيا لإنشاء مؤسسة اقتصادية دولية جديدة تسمى بريكس لتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي على المسرح الدولي.