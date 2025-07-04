الخارجية الفرنسية تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة الهجوم الروسي الكبير على الدولة الأوكرانية واصفا الهجوم بالوحشي خلال تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعرضت الدولة الروسية لهجوم أوكراني واسع،وغير مسبوق،وكان قد يتسبب بكارثة نووية في موسكو عندما نفذت أوكرانيا هجوما واسعا بواسطة المسيرات التي استهدفت 4 مطارات عسكرية روسية بها الطائرات الروسية الاستراتيجية التي تستخدم في حمل القنابل النووية الروسية التكتيكية،وهي طائرات التابلوف من طراز95 لكن لم تحمل الطائرات قنابل نووية أثناء الهجوم عليها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب الاستهداف للأسلحة الاستراتيجية الروسية بإن الثالوث النووي الروسي يوفر الحماية لموسكو،وإن الغواصات النووية الروسية لا تزال تمثل الذراع الطولى لروسيا.

وقررت روسيا الرد على الهجوم الأوكراني الكبير حسب ما أعلن عنه الرئيس الروسي السابق ميدفيديف،ونفذت روسيا بالوقت الراهن عدة هجمات كبيرة على العاصمة الأوكرانية كييف،وأعلن الكرملين عقب تنفيذ الرد الروسي رغبته في استئناف التفاوض الذي يحقق الأهداف الروسية بالحرب الأوكرانية.