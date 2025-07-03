قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتمسك بإمام عاشور ويرفض رحيله نهائيًا
ترامب: على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يستقيل فورا
وفاة الكاتب الصحفي عادل السروجي نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي
الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة نهارًا وشبورة مائية كثيفة صباحًا على شمال البلاد
400 ألف وحدة.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح إسكاني جديد بتكليف رئاسي
نفسي مسدودة.. طارق يحيى يهاجم مجلس الزمالك بسبب عبد الناصر محمد
خطوات استخراج القيد العائلي المميكن إلكترونياً 2025
أمريكية تصاب بتسمم زئبقي بسبب تناول التونة يوميا: ظننت أنني أتبع نظاما صحيا
الاستخبارات الأمريكية تكشف قصورًا في تقييم تدخل روسيا بانتخابات 2016
فرنسا تنتقد الغارات على إيران وتؤكد: تنتهك القانون الدولي
اضطرابات نفسية.. أب ينهي حياة أبنائه الثلاثة بإحدى قرى المنيا
كريم الدبيس يقترب من مغادرة الأهلي على سبيل الإعارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تنتقد الغارات على إيران وتؤكد: تنتهك القانون الدولي

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

انتقد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل والغارات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع داخل إيران، مؤكداً أن هذه الهجمات "تنتهك القانون الدولي"، رغم ما أسفرت عنه من تأخير في البرنامج النووي الإيراني، بحسب وصفه.

وجاءت تصريحات بارو في وقت تتواصل فيه التوترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، على خلفية الملف النووي الإيراني وتصاعد العنف في المنطقة. 

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الغارات التي شنتها واشنطن وتل أبيب "حققت هدفاً تكتيكياً بتأخير البرنامج النووي لطهران، لكنها لا تغير من حقيقة أنها خطوة لا تتماشى مع أحكام القانون الدولي".

غارات أمريكية نوعية على أهداف إيرانية

وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصادر أمنية أن القاذفات الأمريكية الاستراتيجية "بي-2" استهدفت موقعين نوويين إيرانيين الشهر الماضي باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، في حين أطلقت غواصة أمريكية صواريخ "توماهوك" على موقع ثالث داخل الأراضي الإيرانية.

وأكد البنتاجون، يوم الأربعاء، أن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن هذه الضربات قد تسببت في "تراجع كبير" في القدرات النووية الإيرانية، يُقدّر بفترة زمنية تتراوح بين عام وعامين. وصرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، قائلاً: "لقد أُلحق بالبرنامج النووي الإيراني ضرر فعلي يُقدّر على الأقل بعام وربما عامين، وهذا ما خلصت إليه تقارير استخباراتية داخل الوزارة".

الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية

وفي الشأن الفلسطيني، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تميز بوضوح بين "معاداة إسرائيل" و"الانتقاد المشروع لسياستها"، موضحاً أن إدانة الاستيطان غير الشرعي، وسياسات التهجير القسري، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين "لا تُعدّ إهانة للإسرائيليين"، بل هي مواقف مبدئية تتماشى مع القيم الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

تصريحات بارو جاءت في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.

فرنسا إيران إسرائيل إيران وإسرائيل طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

زيادة الإيجار 10 مرات وتجهيز 238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم

زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم

طقس مصر

منار غانم: ارتفاع حرارة البحر المتوسط مؤشر على تطرف مناخي قادم.. وعلينا الاستعداد لحالات جوية غير معتادة

ترشيحاتنا

طفلة تونس

الأمواج خدتها.. مأساة طفلة تونسية أحزنت الملايين

لاعبي المصري البورسعيدي

اللاعيبة عايزة تروح الأهلي.. المصري يكشف صفقاته الجديدة

حادث انفجار سيارة بنزين

على غرار سائق العاشر.. شاب ينقذ الجيارة من كارثة

بالصور

أمريكية تصاب بتسمم زئبقي بسبب تناول التونة يوميا: ظننت أنني أتبع نظاما صحيا

سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة
سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة
سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة

الكركم يحارب سرطان القولون.. دراسة تكشف قدرته على وقف نمو الخلايا السرطانية

ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟

أسامة نصر يحصد الدكتوراة بامتياز حول دور قوات حفظ السلام في النزاعات الدولية |صور

الباحث أسامة نصر رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بأمن الشرقية
الباحث أسامة نصر رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بأمن الشرقية
الباحث أسامة نصر رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بأمن الشرقية

بتاعت التورتة والجاتو .. اعرفي طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

الكيكة الهشة
الكيكة الهشة
الكيكة الهشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد