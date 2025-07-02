التعاون الكامل دون تأخير.. واشنطن ترد على تعليق إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفة الخطوة بأنها "غير مقبولة ومؤسفة"، وتزيد من حدة القلق الدولي بشأن نوايا طهران النووية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي اليوم إن على إيران "التعاون الكامل دون تأخير" مع الوكالة، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي.

كما شددت على ضرورة أن "تتيح إيران الوصول غير المقيد إلى منشآت تخصيب اليورانيوم التي أعلنت عنها مؤخراً".

وأضاف البيان أن "إيران مطالبة بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات والرد على التساؤلات القائمة منذ فترة طويلة، خصوصاً ما يتعلق بالمواد النووية غير المعلنة".

وجددت واشنطن تأكيدها أن “إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً تحت أي ظرف”.