وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب اليمن مثل إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن دولة الاحتلال ستضرب اليمن، بعد الضربات التي وجهتها قوات الحوثي إلى مطار بن جوريون.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن القانون اليمني يشبه قانون طهران وبعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنضرب ذيل الأفعى في اليمن أيضاً".

وأضاف كاتس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن "كل من يرفع يده على إسرائيل تقطع يده".

وأعلنت جماعة الحوثي، أمس الثلاثاء، أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) في مدينة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي.

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي أن "العملية حققت هدفها بدقة، وأدت إلى حالة من الهلع دفعت الملايين إلى الهروب نحو الملاجئ، كما تسببت في توقف حركة الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف أن "سلاح الجو المسير التابع لقوات الحوثي نفذ ثلاث عمليات هجومية ضد أهداف حساسة في كل من يافا، عسقلان، وأم الرشراش"، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق الرد على ما وصفه بـ"جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".