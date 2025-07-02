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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون: ضرباتنا الوقائية أبعدت إيران عامين عن امتلاك السلاح النووي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد البنتاجون أن الضربات الأمريكية على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز "قوضت بشكل كبير" قدرة إيران على تطوير برنامجها النووي، ما أدى إلى تأخيره نحو عامين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن "الضربات الدقيقة دمرت المكونات الأساسية التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية"، مضيفًا أن "إيران اليوم أبعد عن امتلاك سلاح نووي مما كانت عليه قبل الإجراءات الجريئة التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب".

وأكد البنتاجون أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد الحرب "صامد حتى الآن، ويساهم في تهدئة إقليمية نادرة"، مشيرًا إلى أن "الوضع الحالي يمثل لحظة سلام يجب الحفاظ عليها".

البنتاجون الضربات الأميركية على منشآت فوردو وأصفهان نطنز إيران البرنامج النووي الإيراني

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