ألمانيا تعلق على قرار إيران وقف تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

اعتبرت ألمانيا أن تعليق إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية “إشارة كارثية”، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: “ندعو طهران إلى التراجع الفوري عن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن إنهاء إيران تعاونها مع الوكالة الذرية سيكون إشارة ذات عواقب وخيمة.

ووجّه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" للتنفيذ.

وقد تم إقرار هذا التعليق يوم 25 يونيو من قبل البرلمان، وفي اليوم نفسه صادق عليه مجلس صيانة الدستور.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورة من رسالة رسمية من بزشكيان يُخطر فيها كلًّا من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، ووزارة الخارجية بتنفيذ هذا القانون.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع قناة "CBS" الإخبارية، إن منشأة فوردو النووية تعرضت لأضرار شديدة جراء القصف الأمريكي.

وأوضح أنه لا أحد يعرف على وجه الدقة ما الذي حدث في فوردو، ولكن وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن هذه المنشأة "تضررت بشكل كبير وجسيم".

وأضاف عراقجي: "منظمة الطاقة الذرية في إيران تُجري حاليًا تقييمًا للأضرار، وسيتم تقديم تقرير بذلك إلى الحكومة".

وكان دونالد ترامب قد قال إن هذه الضربات "دمرت بالكامل" البرنامج النووي الإيراني، لكن بعض المسئولين الأمريكيين يشيرون إلى أن التقييم الكامل لحجم الأضرار الناجمة عن الضربات العسكرية نهاية الأسبوع الماضي يحتاج إلى وقت.