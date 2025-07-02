تركيا تغلق أسواق الماشية مؤقتًا لاحتواء تفشي الحمى القلاعية

أعلنت وزارة الزراعة التركية، اليوم الأربعاء، عن قرارها إغلاق جميع أسواق الماشية مؤقتًا، في خطوة تهدف إلى احتواء تفشي سلالة جديدة من مرض الحمى القلاعية، المعروف بسرعة انتشاره وشدّة عدواه.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء في أعقاب اكتشاف سلالة متحورة جديدة ساهمت في تسريع وتيرة انتشار المرض، خاصة عقب عيد الأضحى، حيث تزداد حركة ونقل الحيوانات بسبب ارتفاع معدلات الذبح.

وأكدت الوزارة أن فرق البيطرة تواصل تنفيذ حملات تطعيم مكثفة في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن رفع القيود سيتم تدريجيًا فور الانتهاء من تطعيم جميع قطعان الماشية ضد الفيروس.

كما شددت الوزارة على أن هذا الإجراء الاحترازي لن يؤثر على توافر اللحوم ومنتجات الألبان في الأسواق المحلية، مؤكدة استقرار العرض والطلب خلال فترة الإغلاق المؤقت.