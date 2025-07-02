قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الشباب عماد المستقبل والدبلوماسية تبدأ من الوعي
السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| أخبار تهمك
العالم يفتح دفاتر المحاسبة للاحتلال.. وفرنسا تقاضي جنودا إسرائيليين
تركيا تغلق أسواق الماشية مؤقتًا لاحتواء تفشي الحمى القلاعية
ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية تتراوح ما بين 30% و35%
التصعيد يشتد والكارثة الإنسانية تتفاقم| الاحتلال يقصف والمقاومة ترد.. تفاصيل
مصر تفتتح مباريات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات بمواجهة الجزائر
الاحتلال يستهدف كل ما هو متحرك.. مأساة إنسانية وصحية تتفاقم في قطاع غزة
"الرواد الرقميون".. مبادرة رئاسية لتدريب 5 آلاف شاب في التكنولوجيا بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم
عاجل| التعليم العالي تصدر قرارًا جديدا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا تغلق أسواق الماشية مؤقتًا لاحتواء تفشي الحمى القلاعية

غلق أسواق الماشية في تركيا
غلق أسواق الماشية في تركيا
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الزراعة التركية، اليوم الأربعاء، عن قرارها إغلاق جميع أسواق الماشية مؤقتًا، في خطوة تهدف إلى احتواء تفشي سلالة جديدة من مرض الحمى القلاعية، المعروف بسرعة انتشاره وشدّة عدواه.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء في أعقاب اكتشاف سلالة متحورة جديدة ساهمت في تسريع وتيرة انتشار المرض، خاصة عقب عيد الأضحى، حيث تزداد حركة ونقل الحيوانات بسبب ارتفاع معدلات الذبح.

وأكدت الوزارة أن فرق البيطرة تواصل تنفيذ حملات تطعيم مكثفة في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن رفع القيود سيتم تدريجيًا فور الانتهاء من تطعيم جميع قطعان الماشية ضد الفيروس.

كما شددت الوزارة على أن هذا الإجراء الاحترازي لن يؤثر على توافر اللحوم ومنتجات الألبان في الأسواق المحلية، مؤكدة استقرار العرض والطلب خلال فترة الإغلاق المؤقت.

وزارة الزراعة التركية إغلاق جميع أسواق الماشية سلالة جديدة مرض الحمى القلاعية سلالة متحورة جديدة فرق البيطرة قطعان الماشية حملات تطعيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أحمد عامر

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

ترشيحاتنا

ارشفيه

زيادة أسعار السجائر.. وينستون يسجل 67 جنيها.. تفاصيل

جانب من الاجتماع

باسل رحمي: 400 مليون جنيه إجمالي مبيعات وتعاقدات معرض صنع في دمياط

جانب من الاجتماع

كيف وجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي لدعم الاستدامة.. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فشل روبوتات تسلا في أول تجربة قيادة ذاتية للسيارات

تسلا
تسلا
تسلا

بإطلالة كاجوال.. مي كساب تثير الجدل بظهورها الأخير

مي كساب
مي كساب
مي كساب

استشاري تغذية تحذر: خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد