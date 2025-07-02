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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: لا يمكن تدمير صناعتنا.. وقانون الغابة يحكم العالم

جروسي صار ممنوعا من مراقبة منشآت إيران النووية
جروسي صار ممنوعا من مراقبة منشآت إيران النووية
محمد على

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه لا يمكن تدمير صناعاتنا والهجوم على منشآتنا انتهك ميثاق الأمم المتحدة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.

وذكر  رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: “استهداف منشآتنا النووية أثبت أن قانون الغابة يحكم العالم”.

وأضاف: “صناعتنا النووية هي تكنولوجيا محلية.. وعملية تقدمها ستتواصل بقوة وثبات”.

من جانبه انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، دور مدير عام الوكالة رافائيل جروسي، في التقرير الأخير حول البرنامج النووي الإيراني.

 وقال بقائي: "جروسي في حديثه مع قناة (سي إن إن) اعترف بأنه لا توجد أي دلالة أو دليل على عسكرية البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف بقائي: "كان توقعنا أن تدين الوكالة ومديرها ومجلس المحافظين بشكل قاطع وواضح الهجوم على المنشآت النووية السلمية في إيران".

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية: “نعلم بحديث إيران تعليق تعاونها معنا لكننا ننتظر معلومات رسمية حول ذلك”.

ووجّه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" للتنفيذ.

وتم إقرار هذا التعليق يوم 25 يونيو من قبل البرلمان وفي اليوم نفسه صادق عليه مجلس صيانة الدستور.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورة من رسالة رسمية من بزشكيان يُخطر فيها كلًّا من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، ووزارة الخارجية بتنفيذ هذا القانون.

واتهم مساعد السلطة القضائية الإيرانية، علي مظفري، رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالقيام بـ"أعمال مخادعة".

وقال إن محاكمته غيابيًا في إيران يجب أن تُدرس عبر دائرة الشؤون الدولية في السلطة القضائية.

وأشار مظفري إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قائلاً: "حينما قام هذا الشخص، من خلال أفعاله المخادعة وتقاريره المزوّرة، بتهيئة مقدمات هذه الجريمة، فإنه يجب أن يُحاسب".

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