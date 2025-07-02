مقتل جندي إسرائيلي من الإيجوز في غزة.. سرايا القدس تكشف تفاصيل العملية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ، عن مقتل جندي إسرائيلي من وحدة إيجوز في قطاع غزة حيث تواصل المقاومة التصدي للاحتلال وضرب أرتاله العسكرية بقوة.

وذكرت مواقع إسرائيلية ، أنه جراء الهجمات من المقاومة الفلسطينية تأكد مقتل جندي من وحدة إيجوز بحادثة قنص في قطاع غزة، فيما بثت مواقع إسرائيلية الخبر تحت عنوان" حدث صعب في قطاع غزة".

خلال ذلك قال قائد ميداني في سرايا القدس: نفذنا صباح اليوم عملية مركبة نوعية استهدفت عشرات الجنود ورتلآ لآليات العدو الصهيونية في مربع الهدى شرق حي الشجاعية بغزة".



وأضاف : "العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الصهيونية المتوغلة ما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري .. كما استهدف مقاتلونا البواسل القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه تلاه قذيفة "TBG" المضادة للتحصينات وباغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأوقعنا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح بفضل الله تعالى وقوته".

