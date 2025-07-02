داعش ينشط من جديد.. تفكيك خلية إرهابية موالية للتنظيم في المغرب

نجحت قوات الأمن المغربية اليوم، الأربعاء، في تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، تتكون من أربعة أشخاص.

وذكر البيان الصادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات البحث والتتبع الميداني أسفرت عن الكشف عن خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط لها أفراد الخلية، بعدما شرعوا في التحضير لتنفيذ مشروعهم الإرهابي، من خلال القيام بتجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية بتطوان بغرض صناعة عبوات ناسفة.

وأشار البيان إلى أنه تم إيداع الموقوفين تحت الحراسة من أجل تعميق البحث الذي يجري معهم للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية.