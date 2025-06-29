مهربة داخل شبشب.. مطار القاهرة يضبط 3 آلاف دولار في طرد وارد من المغرب

تمكنت رجال سلطات جمرك البريد المصري بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي، برئاسة مدحت علام، من إحباط عملية تهريب 3000 دولار أمريكى، داخل طرد مشمول بوليصة رقم CP112863862MA واردة من المغرب.

وقالت مصادر جمركية بجمرك البريد المصري، إنه أثناء قيام بدور حمدى مأمور التعريفة، بإنهاء عملية الكشف والمعاينة علي مشمول شنطة أمتعة شخصية تحتوى على ملابس وأحذية اشتبته في بنطوفل (شبشب) وتم تشكيل لجنة مكونة ضمت كل من بدور حمدى، وطارق الدسوقي مدير إدارة الحركة، ومجدى احمد مدير إدارة التعريفة، وبفتحته من أحد الجوانب (اول فرده منه) عصر علي 20 ورقة فئة 100 دولار أمريكى بالفرده الأخرى عثر بها علي 10 ورقات فئة 100 دولار بإجمالي عدد 30 ورقة فئة 100 دولار إجمالي المبلغ 3000 دولار أمريكى وتم عمل المحضر اللازم.

يأتي ذلك طبقا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الدكتور أحمد اموى، وتعليمات أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، والذي تصادف وجوده بالادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، ومحمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بأحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية.