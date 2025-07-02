عملية نوعية مركبة.. سرايا القدس تستهدف عشرات الجنود ورتلا من آليات الاحتلال

أكد قائد ميداني في كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية بقطاع غزة، أن عناصر سرايا القدس نجحت صباح اليوم في تنفيد عملية نوعية مركبة استهدفت عشرات الجنود ورتلا من آليات العدو الصهيونية في مربع الهدى شرق حي الشجاعية بغزة.

وذكر القائد الميداني لوكالة صفا أن العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الصهيونية المتوغلة ما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري.

وأشار القائد إلي أن عناصر سرايا القدس استهدفت القوات المتحصنة داخل المنازل بصاروخ موجه تلاه قذيفة "TBG" المضادة للتحصينات.

وختم المصدر تصريحاته قائلا: باغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأوقعنا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح بفضل الله تعالى وقوته.