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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة أربعة جنود إسرائيليين بجروح وصفت بالخطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

 ولم تُعلن الجهات الإسرائيلية الرسمية تفاصيل إضافية حول موقع الانفجار أو هوية الجنود المصابين.

مقتل جندي من وحدة النخبة "إيجوز" في عملية قنص

وذكرت المصادر ذاتها أن جنديًا من وحدة "إيجوز" الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي قُتل برصاص قناص في قطاع غزة. 

وتُعد وحدة "إيجوز" من أبرز وحدات النخبة الميدانية في الجيش الإسرائيلي، والمتخصصة في العمليات الخاصة ومكافحة الأنفاق.

جنود إسرائيليين قطاع غزة الجيش الإسرائيلي

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