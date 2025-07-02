مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة أربعة جنود إسرائيليين بجروح وصفت بالخطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة 13 شهيدا جراء غارات الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم مصطفى الفقي: سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة «قد يتم تأجيله» لكنه لن ينتهي|فيديو

ولم تُعلن الجهات الإسرائيلية الرسمية تفاصيل إضافية حول موقع الانفجار أو هوية الجنود المصابين.

مقتل جندي من وحدة النخبة "إيجوز" في عملية قنص

وذكرت المصادر ذاتها أن جنديًا من وحدة "إيجوز" الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي قُتل برصاص قناص في قطاع غزة.

وتُعد وحدة "إيجوز" من أبرز وحدات النخبة الميدانية في الجيش الإسرائيلي، والمتخصصة في العمليات الخاصة ومكافحة الأنفاق.