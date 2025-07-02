وفيات بإسبانيا وفرنسا.. حرائق ضخمة تلتهم 1000 هكتار من غابات أوروبا

اندلع حريق غابات واسع النطاق في بلديتي توريفيتا وفلورياكس بمنطقة سيجارا في إقليم كاتالونيا، شمال شرقي إسبانيا.

ووفقًا للبيانات الأولية، أسفر الحريق عن تضرر نحو 1000 هكتار من الغابات، وسط جهود مكثفة من فرق الإطفاء لاحتوائه.

وعثر رجال الإطفاء على شخصين متوفيين أثناء محاولتهم إخماد حريق في منطقة كتالونيا الإسبانية، الثلاثاء، في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من درجات حرارة مرتفعة خلال موجة الحر المستمرة.

وقالت السلطات الكتالونية في بيان إن الجثتين عُثر عليهما بعد أن أخمد رجال الإطفاء حريقاً في منطقة توريفايتا، بالقرب من بلدة كوسكو.

وقال وزير التحول البيئي الفرنسي إن حالتي وفاة أخريين مرتبطتين بالحرارة سجلتا في فرنسا، مضيفا أن أكثر من 300 شخص تلقوا العلاج من قبل رجال الإطفاء يوم الثلاثاء.

تشهد القارة الأوروبية درجات حرارة مرتفعة للغاية، وهي الظاهرة التي قالت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة إنها أصبحت أكثر تكرارا بسبب "تغير المناخ الناجم عن الإنسان".