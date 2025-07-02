الكرملين : بوتين لم يتلق من بريطانيا وألمانيا طلبات للتواصل

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف تفاصيل المحادثة بين الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث أكد الرئيس الروسي مرارا استعداده للحوار والمحادثة كانت فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر بين البلدين.

وأشار بيسكوف في تصريحات له الي ان المحادثة الهاتفية بين بوتين وماكرون استمرت أكثر من ساعتين ولا حديث حتى الآن عن لقاء يجمع الرئيسين فالاتصال كافٍ لتبادل الآراء بينهما

وأشار المتحدث باسم الكرملين ان الرئيس بوتين لم يتلق من بريطانيا وألمانيا طلبات للتواصل.

وبين أن موسكو ترى محاولات كييف الرامية لزعزعة التوازن في العلاقات بين روسيا وأذربيجان وإثارة التوترات أمر مرفوض.

كما نبه المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الكرملين الي ان روسيا ستحمي مصالح مواطنيها المحتجزين في أذربيجان وستستخدم جميع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك

و حول اتصالات زيلينسكي وعلييف بين المتحدث باسم الكرملين ان كييف ستفعل كل ما بوسعها لصب الزيت على النار وتأجيج إجراءات رد فعل انفعالية