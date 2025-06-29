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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: العقوبات الأوروبية على روسيا غير قانونية

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
محمد عبد المعز

ندد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد بالعقوبات الأوروبية الاقتصادية الجديدة التي يسعى الاتحاد لفرضها على الدولة الروسية، وفقا لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أوروبا تسعى لإجبار روسيا على التفاوض عبر العقوبات

وذكر التلفزيون الروسي، أن هذه العقوبات تهدف إلى إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قبول التفاوض، وإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

ولفت بيسكوف إلى أن العقوبات الاقتصادية الأوروبية الجديدة سوف تسبب ألما كبيرا لاقتصاد القارة الأوروبية بالفترة القادمة.

روسيا تستعد لمقاومة العقوبات الاقتصادية الجديدة

وأضاف أن الدولة الروسية تستعد لمقاومة هذه العقوبات الجديدة التي تهدف إلى إضعاف الدولة الروسية، وعندما اندلعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا فبراير عام 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو تشمل خروج روسيا من نظام سويفت المالي العالمي بالبنوك، وفرض عقوبات على رجال أعمال روسيين وتجميد الأموال الروسية بالخارج، وشهد الاقتصاد الروسي عقب خروجه من النظام المالي العالمي الحالي ارتفاع في قيمة العملة الروسية، وتحسنا بالاقتصاد.

روسيا تشترط إجراء انتخابات رئاسية بأوكرانيا لتحقيق السلام

ولاتزال الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة بينما تسعى الدولة التركية التي تستضيف المحادثات الروسية الأوكرانية لإكمال التفاوض بين الطرفين خلال تبادل الأسرى بين الجانبين، وجثث العسكريين، وتضع الدولة الروسية شروطا لتحقيق سلام مع أوكرانيا يتضمن إجراء انتخابات رئاسية بأوكرانيا، وأن تصبح دولة محايدة.

الكرملين دميتري بيسكوف العقوبات الأوروبية الدولة الروسية الرئيس الفرنسي

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