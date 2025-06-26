الكرملين: لا يمكن تطبيق أطروحة السلام على روسيا بالقوة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “ الكرملين ” دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى الإتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك سيتواصل مع ولي عهد الإمارات.

وقال المتحدث بإسم الكرملين في تصريحات له ، أن موسكو تعتبر أنه لا يوجد وجه مقارنة بين الصراع في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وإيران ولا يمكن تطبيق أطروحة "السلام عبر القوة" على روسيا.

وأشار الي ان روسيا مهتمة باستمرار الجهود الأمريكية لتسهيل المفاوضات بشأن أوكرانيا ، منوها الي ان بوتين وترامب لم يناقشا العلاقات بين روسيا وحلف الناتو في محادثاتهما الهاتفية الأخيرة.

وبيًن بيسكوف أن تحديد موعد الجولة الثالثة من مفاوضات إسطنبول سيتم بعد استكمال إجراءات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.