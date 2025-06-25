الكرملين يعلق على إلغاء إيران تعاونها مع الطاقة الذرية.. وويتكوف يتوعد الجاسوس

قال الكرملين الروسي إن قرار البرلمان الإيراني تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية أمر طبيعي ونتيجة مباشرة للهجوم غير المبرر على إيران.

وذكر الكرملين، أن سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضررت بشدة بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت إيران.

وأضاف الكرملين تعليقًا على تقييم ترامب للضربات على إيران:" لا نعتقد أن أي شخص يمكنه رصد بيانات واقعية حتى الآن".

يأتي ذلك فيما قال مستشار ترامب ستيف ويتكوف لسي إن إن: “الشخص الذي سرب معلومات استخباراتية أمريكية بشأن الضربات في إيران ارتكب خيانة ويجب أن يعاقب”.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تقييمات استخباراتية جديدة كاذبة و إيران أصبحت أبعد بكثير عن بناء الأسلحة النووية بعد الضربة الأمريكية.

فيما نقلت أكسيوس عن السيناتور الأمريكي كريس فان هولن: إنه قلق للغاية بشأن تحريف ترامب للمعلومات الاستخباراتية وتلاعبه بها.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: كانت لدينا فرصة سانحة لاستهداف البرنامج الصاروخي الإيراني وتم استغلالها و من المبكر جدا أن نلخص نتائج العملية في إيران والجيش أنجز أهداف الحرب في إيران وربما أكثر.