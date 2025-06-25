قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في مبارة كأس خوان جامبر.. برشلونة يعلن عودة استاد الكامب
طريقة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيا من المنزل 2025
جريمة هزت المنوفية.. تفاصيل إنهاء حياة "حسن" و"مريم" علي يد والدهم بقويسنا.. والأم تصرخ: يارتني كنت بدالكم
فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
وزير الخارجية يؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليونان ويبحث مع نظيره التطورات الإقليمية
قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد خليل الشناوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية
بعد الضربة الأمريكية لمنشآت إيران النووية.. من يملك السلاح الأقوى بين الدول التسع؟
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
بالأرقام.. ريال مدريد الفريق الوحيد في العالم يتفوق على الأهلي بكأس العالم
ننشر السيرة الذاتية لـ المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد
رابط مباشر.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 رسميًا
وزير الخارجية الأمريكي: إيران تراجعت كثيرًا عن حيازة السلاح النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دمشق.. انفجارات قوية ومتتالية بين جبلة وبانياس على الساحل السوري

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بسماع دوي انفجارات قوية ومتتالية بين جبلة و بانياس على الساحل السوري.

وأفادت وسائل إعلام سورية في وقت سابق بأن التحالف الدولي شن غارتين جويتين في ريف إدلب الشمالي، حيث استهدفت الغارة الأولى دراجة نارية في بلدة دانا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الفور.

وأشارت الأنباء السورية الواردة من مكان الغارة إلى انه تعذّر معرفة هويته القتيلين نتيجة تفحم الجثتين.

كما نبه المصدر ذاته إلى أن قوات التحالف نفذت أيضا غارة ثانية، استهدفت سيارة قرب مخيمات الكرامة المحاذية لمنطقة أطمة، وتشير المعلومات الأولية إلى سقوط قتيلين أيضًا من بينهم قيادي في تنظيم "حراس الدين".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين الماضي، بأن تنظيم داعش الإرهابي هاجم نقطة عسكرية في مدينة دير الزور تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأوضح المرصد السوري أن خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي شنت هجوماً جديداً في مناطق سيطرة "قسد"، حيث تعرض فجر اليوم، حاجز الحريجي الغربي، إضافة إلى نقطة عسكرية تابعة لقوات المجلس العسكري المجاورة له، لهجوم مباغت من خلايا داعش دون تسجيل خسائر بشرية.

وأشار المرصد إلى أن الهجوم انطلق من جهة نهر الخابور، فيما باشرت دورية أمنية حملة تمشيط في المنطقة المستهدفة، بحثا عن المهاجمين.

وكثفت خلايا تنظيم داعش الإرهابي، هجماتها ضد مواقع عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، خصوصا في ريف دير الزور.

وأحصى المرصد السوري 109 عمليات شنها داعش ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية منذ مطلع العام 2025، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات. 

سوريا الساحل السوري انفجارات قوية داعش التحالف الدولي المرصد السوري لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

عقار مائل بالإسكندرية

تحرك عاجل بشأن عقار مائل يُشكل خطرًا داهمًا بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

ترامب

ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين المستشار أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة

قرار جمهوري بتعيين المستشار أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة

قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض

قرار جمهوري بتعيين عاصم الغايش رئيسا لمحكمة النقض

بالصور

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بهذه الأطعمة.. ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك واحمي قلبك

ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية

إطلالة مميزة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

فيديو

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد