دمشق.. انفجارات قوية ومتتالية بين جبلة وبانياس على الساحل السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بسماع دوي انفجارات قوية ومتتالية بين جبلة و بانياس على الساحل السوري.

وأفادت وسائل إعلام سورية في وقت سابق بأن التحالف الدولي شن غارتين جويتين في ريف إدلب الشمالي، حيث استهدفت الغارة الأولى دراجة نارية في بلدة دانا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الفور.

وأشارت الأنباء السورية الواردة من مكان الغارة إلى انه تعذّر معرفة هويته القتيلين نتيجة تفحم الجثتين.

كما نبه المصدر ذاته إلى أن قوات التحالف نفذت أيضا غارة ثانية، استهدفت سيارة قرب مخيمات الكرامة المحاذية لمنطقة أطمة، وتشير المعلومات الأولية إلى سقوط قتيلين أيضًا من بينهم قيادي في تنظيم "حراس الدين".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين الماضي، بأن تنظيم داعش الإرهابي هاجم نقطة عسكرية في مدينة دير الزور تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأوضح المرصد السوري أن خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي شنت هجوماً جديداً في مناطق سيطرة "قسد"، حيث تعرض فجر اليوم، حاجز الحريجي الغربي، إضافة إلى نقطة عسكرية تابعة لقوات المجلس العسكري المجاورة له، لهجوم مباغت من خلايا داعش دون تسجيل خسائر بشرية.

وأشار المرصد إلى أن الهجوم انطلق من جهة نهر الخابور، فيما باشرت دورية أمنية حملة تمشيط في المنطقة المستهدفة، بحثا عن المهاجمين.

وكثفت خلايا تنظيم داعش الإرهابي، هجماتها ضد مواقع عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، خصوصا في ريف دير الزور.

وأحصى المرصد السوري 109 عمليات شنها داعش ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية منذ مطلع العام 2025، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.