سوريا .. سقوط مسيرتين في محيط تل الجابية جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية

أعلنت وكالة الأنباء السورية “ سانا ” سقوط مسيرتين في محيط تل الجابية شمال غربي مدينة نوى وشمال مدينة جاسم جراء القصف الإسرائيلي الإيراني المتبادل، دون وقوع أي إصابات مادية أو بشرية.

وبالأمس ، أعلنت السلطات الأردنية، أن نحو 100 شظية ومقذوف سقطت على أراضي المملكة منذ اندلاع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأوضاع تحت السيطرة ولا تمثل تهديدًا مباشرًا للسكان حتى الآن.

وقال أحمد النعيمات، مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، إن المقذوفات سقطت في مواقع متفرقة بمناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى أن "هذه الشظايا لا يمكن التحكم في أماكن سقوطها، وقد تنتشر في أكثر من موقع".



وأكد النعيمات أن تقييم الوضع الأمني حتى اللحظة لا يدعو للقلق، موضحًا أن تفعيل صفارات الإنذار الذي شهدته بعض المناطق كان إجراءً احترازيًا ناتجًا عن احتمالية تعطل الأجسام الطائرة أثناء تحليقها أو تعرضها للتشويش الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى سقوطها في أماكن مأهولة والتسبب بأضرار للسكان وممتلكاتهم.

الأردن يجهز خططًا للطوارئ

وشدد النعيمات على أن الأردن ليس طرفًا في النزاع الدائر بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن المملكة تسعى للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، معتمدًا في ذلك على وعي المواطنين والتزامهم الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما طمأن إلى أن المخزون الإستراتيجي من الغذاء والطاقة في المملكة آمن ومتوفر، لافتًا إلى وجود خطط مدروسة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك أسوأ الاحتمالات.

وأوضح أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعمل بشكل متواصل على تقييم التطورات، بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والعسكرية في المملكة، لضمان الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.