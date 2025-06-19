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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تعلن السيطرة على مسيرة لقوات الاحتلال شرق حي التفاح

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت كتائب القسام قنص جندياً صهيونياً شرق شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة قبل أيام بالإضافة الي تدمير 3 دبابات ميركافا بعبوات أرضية شديدة الانفجار ورصدنا تناثر بقايا الدبابات في المكان شرقي مدينة جباليا قبل أيام.
 

فيما اعلنت سرايا القدس سيطرتها بالوسائط المناسبة على طائرة مسيرة نوعية لقوات الإحتلال الإسرائيلي من نوع "MATRICE 600" شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس أن الطائرة المسيرة التي تم السيطرة عليها كانت مذخرة وتحمل قنابل وقذائف هاون يتم إسقاطها عموديا.

وفي وقت سابق ، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مجاهديها من استهداف قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وذلك إثر تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد يوم أمس الاثنين.


وفي بيان مشترك لاحق، أكدت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديهما تمكنوا من تدمير ناقلتي جند تابعتين لجيش الاحتلال في نفس المنطقة، باستخدام عبوتي "شواظ" شديدة الانفجار.

وأضاف البيان أن الاستهداف أدى إلى اشتعال النيران في الآليتين، فيما شوهدت طائرات مروحية إسرائيلية تهبط في المكان لتنفيذ عمليات إخلاء.

القسام حي الشجاعية مدينة غزة دبابات ميركافا سرايا القدس

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