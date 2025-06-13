كتائب القسام تعلن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية

أكدت كتائب القسام علي لسان المتحدث باسمها أبو عبيدة تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم والذي يأتي في المقام الأول بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء.

كما نعى أبوعبيدة في بيان له قادة ايران الكبار وشهداءها الذين ارتقوا جراء هذا الاعتداء الجبان.

وقال أبو عبيدة " إن العدو الصهيوني واهم كل الوهم إن ظن أن هذه الضربات الغادرة يمكن أن تقوض جبهات المقاومة أو تثبّت أركان هذا الكيان الهشّ في المنطقة.

وختمت القسام بيانها " بل على العكس تماماً هو يواصل ارتكاب أخطاءٍ استراتيجية متتالية ستُقربه من زواله المحتوم بإذن الله.