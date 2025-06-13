قيادي بـ مستقبل وطن: ضرب إيران مؤشر خطير على انفلات الوضع الإقليمي

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مسؤولية وطنية وقومية وأخلاقية، وليس مجرد موقف سياسي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحرك منذ عقود في سبيل دعم الحقوق الفلسطينية، واحتضان أي جهود جادة للتوصل إلى تسوية شاملة تحقق السلام العادل والدائم في المنطقة.

انفلات الوضع الإقليمي

وأوضح "الحفناوي"، أن الموقف المصري لم يتغير رغم تغير المعادلات الإقليمية والدولية، بل تزداد القاهرة ثباتا في كل مرة تثبت فيها الأحداث أن غياب العدالة وعدم إنصاف الفلسطينيين هو السبب الرئيسي في التوترات المتكررة التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى أن الضربات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف إيرانية فجر اليوم، تنذر بانفجار كبير في الإقليم.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مصر كانت أول من أطلق التحذيرات من مغبة توسع الحرب واتساع رقعة الصراع، وهو ما حدث اليوم بالفعل، ليؤكد صواب الرؤية المصرية وضرورة الإصغاء لصوت الحكمة، قائلا : "ما جرى ليس مجرد اشتباك عسكري بين دولتين، بل مؤشر على أن الوضع في الشرق الأوسط خرج عن نطاق السيطرة، بسبب تجاهل المجتمع الدولي للجرائم الإسرائيلية المتواصلة في غزة، وغض الطرف عن دعوات مصر المستمرة لوقف العدوان، وتجنيب المنطقة مزيدًا من الفوضى والدمار".

وأشار "الحفناوي"، إلى أن القيادة المصرية تتحرك بديناميكية عالية في المحافل الدولية، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وتأمين المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وفي الوقت ذاته تطالب بفتح أفق سياسي جاد يضع حلاً نهائيًا للقضية، عبر تنفيذ حل الدولتين ووقف الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر، مشددا على أن السياسات الإسرائيلية القائمة على العنف والتوسع والاستفزاز لن تجلب الأمن لأي طرف، بل تفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد لن يسلم منها أحد.

القضية الفلسطينية في قلب السياسة المصرية

وأوضح المهندس ياسر الحفناوي، أن مصر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والضغط على الاحتلال من أجل الانصياع للشرعية الدولية، ووقف فوري لكافة العمليات العسكرية التي تطال المدنيين الأبرياء، مشددا على أن مصر كانت وستبقى الضامن الحقيقي لاستقرار المنطقة، والمحور الأهم في أي حل سياسي للأزمة، داعيًا كافة القوى الدولية إلى الوقوف بجانب مصر في جهودها الدبلوماسية، قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة.