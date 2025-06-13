الرقابة النووية :الوضع الإشعاعي في منشأة نطنز بإيران تحت السيطرة

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية أنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الاشعاعي والأحداث الجارية في منشأة نطنز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الجهات الوطنية المعنية، على ان الوضع الاشعاعي في المنشأة لا يزال تحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات على حدوث اي تسرب حتى الان.



وقالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية انها تتابع كافة التطورات المتعلقة بالوضع الاشعاعي من خلال شبكة الرصد الاشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية

ويتم متابعة قياسات الخلفية الإشعاعية بصورة مستمرة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواطنين والبيئة.