جيش الاحتلال: استهداف قيادة إيران العسكرية وعلماء الذرة تم بناء على معلومات دقيقة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال إن استهداف قيادة إيران العسكرية وعلماء الذرة تم بناء على معلومات دقيقة.



وأضاف جيش الاحتلال، أن الدفاعات الجوية ليست متكاملة وأمامنا أيام معقدة، وأن العملية في بدايتها ولإيران قدرات صاروخية ونحن نتابعها.



وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية وجوية - سيبرانية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة في عمق الأراضي الإيرانية.

وشملت العملية منشآت نطنز وأراك وفوردو النووية، مراكز القيادة للحرس الثوري، ومنشآت لتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وجاءت الضربات بالتزامن مع هجوم سيبراني واسع شلّ الدفاعات الجوية الإيرانية مؤقتًا، وسُجلت هجمات بطائرات "F-35" بدون اعتراض فعال.