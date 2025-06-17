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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القسام تعلن تفجـ.ير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

ذكرت كتائب القسام المقاومة إنهم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية أمس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح شرق عبسان الكبيرة في استمرارٍ لعمليات المقاومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


كما كشف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن هوية قتلى جيش الاحتلال في جنوب غزة اليوم الثلاثاء، وهم النقيب (احتياط) تال موفشوفيتس والرقيب نيف ليشيم، المقاتلين فى لواء جولانى.

وكتب كاتس على موقع إكس: "أشعر بالحزن تال موفشوفيتس ونيف ليشيم، المقاتلين في لواء جولاني، الذين سقطوا في معركة بطولية في جنوب قطاع غزة".

وأضاف: تعازيّ الحارة لأسرهم وأحبائهم، ويواصل مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي الأبطال القتال بشجاعة ضد منظمة حماس القاسية، من أجل الهدف المقدس المتمثل في إعادة جميع المختطفين إلى منازلهم".

ويذكر قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، يدخل يومه الـ92 لاستئناف حرب الإبادة، واليوم الـ619 منذ بدء الحرب على القطاع الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، حيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على مساعدات.

كتائب القسام قتيل وجريح شرق عبسان عبسان الكبيرة المقاومة عبوة مضادة قوة صهيونية

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