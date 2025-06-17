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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطاقة الذرية تثير القلق حول تأثيرات مباشرة لقاعة التخصيب في مفاعل نطنز

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها حددت عناصر إضافية تشير إلى تأثيرات مباشرة على قاعات التخصيب تحت الأرض في مفاعل نطنز النووي.

ذكر ت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا تغيير يمكننا إعلانه بشأن منشأتي فوردو وأصفهان.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنه يسعى إلى "نهاية حقيقية" للصراع مع إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن ذلك أفضل من وقف إطلاق النار، كما أشار إلى أن التخلي تماما عن التفاوض هو احتمال.

وأوردت منصة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: ترامب لا يزال غير مقتنع بفكرة تغيير النظام في إيران التي يؤيدها نتنياهو.

وقال ترامب إنه يتوقع أن تكشف الساعات الـ48 المقبلة المزيد عما إذا كانت إسرائيل تخطط لإبطاء أو تسريع هجماتها على إيران.

عندما سُئل عما إذا كان التدخل العسكري الأمريكي سيضمن تدمير البرنامج النووي الإيراني، كما صرّح بعض المسؤولين الإسرائيليين علنًا، قال ترامب للصحفيين: "آمل أن يُقضى على برنامجهم قبل ذلك بكثير. لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا".

وحول سبب دعوته لإخلاء طهران على الفور، قال ترامب إنه لا يوجد تهديد محدد ولكن من الأكثر أمانًا إخلاء الناس نظرًا للوضع على الأرض.

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