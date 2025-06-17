الأرصاد السعودية تحذر سكان مكة من الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية بإستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اعتباراً من غدا الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على عدد من مناطق المملكة.

وأشار المركز في تقريره عن حالة الطقس في المملكة الي أن الرياح ستشتد بشكل خاص خلال ساعات النهار، مما قد يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة وعلى الطرق السريعة.

وتوقع المركز أن تتأثر بهذه الأجواء مناطق مكة المكرمة، عسير، جازان، المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الرياض والقصيم.

كما نبه المركز إلى أن الطرق الساحلية، وعلى رأسها الطريق الرابط بين جدة وجازان، والطريق الواصل بين المنطقة الشرقية والرياض، قد تشهد ظروفاً مناخية صعبة بسبب الغبار الكثيف.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصاً سائقي المركبات، بسبب احتمالية تدني الرؤية المفاجئ الناتج عن الأتربة المثارة.