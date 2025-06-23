في وجه العنف والإرهاب.. مجلس كنائس مصر يصلي من أجل السلام في سوريا

يعرب مجلس كنائس مصر، برئاسة الأمين العام القس يشوع بخيت، وباسم الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية، وجميع لجان المجلس، عن بالغ الحزن والأسى إزاء التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس إلياس للروم الأرثوذكس في منطقة الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الأبرياء.

يدين المجلس هذا العمل الوحشي الذي ينتهك حرمة دور العبادة ويعتدي على قدسية الحياة الإنسانية، مؤكدًا أن العنف لا يُنتج سوى الدمار، وأن الإرهاب لا دين له. ويجدد تمسكه بقيم المحبة والتعايش، ووقوفه الكامل مع كنيسة الروم الأرثوذكس الشقيقة في هذا المصاب الجلل.

صلاة عزاء وسلام

ويتقدم مجلس كنائس مصر بخالص التعازي إلى قداسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وإلى كافة أعضاء الكنيسة في سوريا والعالم، وإلى أسر الشهداء الذين سقطوا داخل بيت من بيوت الرب.

نصلي من أجل أن يمنح الرب عزاءً وسلامًا للقلوب المجروحة، وأن يهب الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحل السلام في سوريا الشقيقة وفي كل أرض تعاني من ويلات العنف والدمار.