رسامة شمامسة بكنيسة الملاك ميخائيل والقديسة أجنس بالمرج

صلى نيافة الأنبا سيداروس، أسقف عام كنائس عزبة النخل والمرج، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديسة أجنس بمنطقة الزهور المرج بالشرقية.

وألقى نيافته عظة روحية حول “حياتنا الروحية”، ثم قام برسامة ٢٩ شماسًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، وسط حضور آباء الكنيسة وفرحة شعبها.

وفي سياق آخر ، زار نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا مدرسة "الأغصان" الصيفية التابعة لكنيسة السيدة العذراء بمدينة جرجا وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، وشجع نيافته الأطفال على ممارسة الأنشطة التي تقدمها المدرسة في الجوانب الروحية والتعليمية والترفيهية وتنمية المهارات، كما أثنى على جهود الخدام والخادمات واهتمامهم بتنمية مواهب أطفال المدرسة والذين تتراوح أعمارهم بين ٣ إلى ١٢ سنة.