الأنبا توما يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس بجهينة

ترأس صباح اليوم، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بجهينة.

شارك في الصلاة الأب إرميا عياد، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، متأملًا فى إنجيل القداس "معجزة شفاء الأخرس الأعمى".

وتكلم الأب المطران عن العمى الروحي بالبعد عن الله، وكيف نسترد بصرنا بالقرب منه، وتحدث حول دور الأسرة في توعية أبنائهم وبناتهم، لمواجهة ظروف، وإغراءات الحياة، ليحتفظوا بالقرب من الله، مؤكدًا وحدة الكنيسة "كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب"، لتستطيع مواجهة قوى الشر.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قام راعي الإيبارشيّة بصلاة من أجل جميع الممتحنين في الثانوية العامة.