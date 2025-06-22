زيارة رعوية لكنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات.. صور

زار نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحيرة، كنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات، حيث تندرج هذه الزيارة الرعوية ضمن جدول زيارات نيافته، بناءً على ما كلفه به قداسة البابا تواضروس الثاني للإشراف الروحي والرعوي على مدينة السادات.

نكمل المسيرة

استقبلت نيافته فرق الكشافة بموسيقاها المتميزة، وصلى نيافته صلاة العشية، وطيب رفات القديس حبيب جرجس الموجود في الكنيسة ذاتها، كما قدم كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم الروحية تحت عنوان "نكمل المسيرة"، في تعبير عن الحب لما قدمه المتنيح مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس في خدمة تلك المنطقة وما سيقدمه نيافة الأنبا إيلاريون في مواصلة تلك المسيرة والعطاء.

وفي كلمته، عبر نيافة الأنبا إيلاريون عن امتنانه ومحبته لهم، وعقب صلاة العشية، عقد نيافته جلسة مع الآباء كهنة الكنيسة لمناقشة بعض الأمور الرعوية.

وصلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، وخلاله دشن بعض الأواني لخدمة المذبح، وعقب صلاة القداس الإلهى زار نيافته بيت الشهيد مارجرجس للخدمات بذات المدينة.