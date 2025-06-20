اجتماع مجمع كهنة كنائس قطاع شرق السكة الحديد

التقى الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، بمجمع كهنة كنائس القطاع وأسرهم، وذلك بمزرعة تي أورو (الملكة) بالخطاطبة التابعة لكنيسة العذراء بأرض الشركة (إحدى كنائس القطاع).

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها محاضرة ألقاها الخادم جرجس إيليا حول "الاستخدام الإيجابي والسلبي لمواقع وتطبيقات الإنترنت"، بالإضافة إلى مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما قدم الآباء الكهنة وأسرهم التهنئة لنيافته بمناسبة العيد الرابع والعشرين لسيامته أسقفًا عامًا لكنائس القطاع.

وفي السياق الرعوي ذاته، افتتح نيافته دورين جديدين في مبنى حجرات الضيافة بالمزرعة، فضلاً عن المطعم الجديد الذي تم إضافته.