استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها الكاثوليك، ممثلي المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، وهما: الأخ سامح كمال، رئيس المجلس، والأخ فايز سكر، نائب رئيس المجلس، وذلك بمقر الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة مجالات الخدمة المريمية بالإيبارشية، كما تطرق الحديث إلى سبل تنظيم الاغتراب المريمي بكنائس الإيبارشيّة، لزيارة منازل شعب الرعية.

أهمية الإيمان

وتحدث الأب المطران في كلمته حول "أهمية نقل الإيمان"، انطلاقًا من الاختبار الشخصي، وليس الوعظ، مؤكدًا ضرورة تجنب الإيمان الشكلي، بالإضافة إلى مناقشة بعض الترتيبات، التي تخص الاغتراب القادم، والمقرر له شهر أغسطس المقبل.

وفي سياق متصل، استقبل صاحبا النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، ممثلي المجلس الإقليم للجيو ماريا، وذلك بمقر الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

وتحدث صاحبا النيافة مع ممثلي الخدمة المريمية عن نشاط جنود مريم داخل الإيبارشيتين، مع عرض بعض التحديات التي تواجه النشاط، وسبل معالجتها في المستقبل القريب.