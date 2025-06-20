البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة، بالزيتون.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة القمص أوغسطينوس موريس، راعي الكنيسة، والأب ماركو مجدي، راعي كنيسة السيدة العذراء سلطانة السلام، بأوسيم، التابعة لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

وألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنا الكرمة وأنتم الأغصان"، قائلًا كل معمد هو مسؤول داخل الكنيسة، مشددًا أن كنائسنا في أشد الحاجة إلى الدعوات.

وأجرى الأب البطريرك حوارًا مفتوحًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا لهم أهمية ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، والمواظبة على فعل أعمال الخير، موصيًا الأسر المشاركة في القداس أن يكونوا مثالًا يحتذى به لأبنائهم وبناتهم.

وقبل نهاية الذبيحة الإلهية، تم عرض فيلم تسجيلي عن الاستعدادات الخاصة بالمناولة الاحتفالية. وعقب القداس الإلهي، التقى بطريرك الأقباط الكاثوليك أبنائه وبناته المحتفى بهم، حيث قام غبطته بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.