نظر استئناف عاطل على حكم إعدامه بتهمة قتل عاملة بعين شمس.. اليوم

تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم، الاستئناف المقدم من عاطل على حكم إعدامه بتهمة ضرب عاملة حتى الموت انتقاما منها لسرقتها مبلغا ماليا منه في عين شمس.

تفاصيل القضية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحمد.ع عاطل تعدى على المجني عليها بالضرب حتى فارقت الحياة لسرقتها مبلغا ماليا منه أثناء عمله.

تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها سيدة متوفاة نتيجة إصابتها إصابات بالغة بسبب تعرضها للضرب المبرح.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب الواقعة عامل اعتدى على المجنى عليها لسرقتها مبلغا ماليا منه بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر المحضر رقم 16420 لسنة 2024 وتولت النيابة العامة التحقيق.