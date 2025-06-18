رسامة شمامسة جدد لكنيسة الشهيدين أبي سيفين وأبانوب بالمنصورة

صلى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة، القداس الإلهي بكنيسة الشهيدين أبي سيفين وأبانوب النهيسي بقرية نجير، مركز دكرنس، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١١ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، بالإضافة إلى ٨ شمامسة آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، وكذلك رسامة اثنين آخرين في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس).

رسامة شمامسة جدد

عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، عقد نيافته اجتماعًا مع مجلس الكنيسة لمناقشة الأمور المتعلقة بالكنيسة والخدمات فيها.

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعب الكنيسة.