في 3 مناسبات| تعامد الشمس على مذابـ ح الكنيسة أثناء قداس عيد الملاك.. شاهد

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القداس الإلهي، بمناسبة عيد رئيس الملائكة ميخائيل، في كنيسة الشهيد مار جرجس الأثرية في قرية صهرجت الكبرى بميت غمر.

يُذكر أن الشمس تتعامد كل عام أثناء القداس على مذبـ ح الكنيسة الرئيسي، الذي يحمل اسم الشهيد مار جرجس، وهي الظاهرة المعمارية الفريدة التي اكتشفها المهندس المشرف على أعمال الترميم بالكنيسة، والتي تجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة من خلال الطاقات التي تعلوها يحدث في ثلاث مناسبات كنسية، وهي:

- عيد رئيس الملائكة ميخائيل ١٢ بؤونة / ١٩ يونيو على مذبـ ح رئيس الملائكة ميخائيل القبلي.

- عيد الشهيد مارجرجس في ١٦ أبيب / ٢٣ يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥) على مذبـ ح الشهيد مار جرجس الرئيسي.

- عيد السيدة العذراء في ١٦ مسرى / ٢٢ أغسطس على مذبـ ح السيدة العذراء البحري.