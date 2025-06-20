الاحتفال بعيد الملاك بكنائس حدائق القبة | صور

احتفلت كنائس حدائق القبة والوايلي بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ١٢ بؤونة حسب التقويم القبطي، حيث صلى نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس القطاع عشية العيد في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة دير الملاك البحري، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، ووزّع نيافته الهدايا على شعب الكنيسة ذاتها.

كما صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر قداس عيد رئيس الملائكة ميخائيل، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس القوي الأنبا موسى، بمدينة الأمل، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٣٨ من أبناء الكنيسة شمامسة في درجة إبصالتس.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة والآباء كهنة كنائس مدينة الأمل وخورس شمامسة الكنيسة، وأسر الشمامسة الجدد، وعدد كبير من الشعب.