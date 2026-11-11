الكاميرون تهزم رواندا بثلاثية وتقترب من التأهل لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

حقق منتخب الكاميرون فوزًا كبيرًا على نظيره الرواندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما خارج الأراضي الكاميرونية، ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وقدم المنتخب الكاميروني أداءً قويًا خلال اللقاء، ونجح في فرض سيطرته على مجريات المباراة، ليحسم المواجهة بثلاثية نظيفة، ويضع قدمًا في الدور المقبل من التصفيات.

وبات منتخب الكاميرون في موقف مميز قبل مواجهة الإياب، بعدما حقق انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة التالية، بينما أصبح منتخب رواندا مطالبًا بتحقيق عودة قوية لتعويض خسارته.