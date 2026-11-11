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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد العربى يعلنان تأجيل دورة الألعاب العربية 2027

اللجنة البارالمبية المصرية
اللجنة البارالمبية المصرية
أ ش أ

أعلن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية والاتحاد العربى لرياضات الأشخاص ذوى الإعاقة، عن الاتفاق على تأجيل إقامة الدورة إلى موعد يُحدد لاحقاً بالتنسيق بين الجانبين، في ضوء عدم اكتمال أعداد الدول العربية المشاركة والبيانات الأسمية للبعثات العربية الرياضية حتى الآن وتطور الأحداث الأقليمية، وما تتطلبه المشاركة من استعدادات تنظيمية وفنية وإدارية ولوجستية تضمن خروج الدورة بالصورة التي تليق بمكانة الرياضة البارالمبية المصرية والعربية.

جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد العربي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالإشارة إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم دورة الألعاب العربية الأولى لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة، المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 26 يناير 2027.

يأتي هذا القرار حرصاً من اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد العربي على ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول العربية، وإتاحة الفرصة أمام اللجان البارالمبية العربية لإعداد منتخباتها، بما يحقق الأهداف الرياضية والإنسانية للدورة ويعزز أواصر التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.

وأكد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ومجلس إدارة الاتحاد العربي، أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتحديد الموعد الجديد، واستكمال الترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة بما يضمن إقامة دورة عربية متميزة تعكس تطور الرياضة البارالمبية العربية وتطلعات أبطالها.

م د ر - ك ف

اللجنة البارالمبية الاتحاد العربى تأجيل إقامة الدورة

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