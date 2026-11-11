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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء 4 عمليات قلب مفتوح عالية الخطورة بمستشفى الزقازيق العام في أقل من أسبوع بنجاح

عملية جراحية
عملية جراحية
محمد الطحاوي

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بقسم جراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، نجح في إجراء ٤ عمليات قلب مفتوح عالية الخطورة في أقل من أسبوع، بقيادة أساتذة جراحة القلب والصدر وهم الدكتور علي رفعت، والدكتور إبراهيم عفيفي، والدكتور الأواب المنيب، واستشاري التخدير الدكتور خالد حلمي، وأخصائي الإرواء القلبي الأستاذة نهى محمد، واميرة محمود، إلى جانب فرق تمريض العمليات والعناية المركزة، وبالتنسيق مع أطباء عناية القلب، والصيادلة الإكلينيكيين، وفريق المستلزمات الطبية، وأطباء العلاج الطبيعي، وذلك في إطار استمرار تقديم الخدمات الطبية المتقدمة والعمليات الجراحية الدقيقة للمرضى بالمستشفى.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه يأتي ذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة والرعاية الطبية، تحت إشراف الدكتور عمرو محمد إبراهيم وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية بالمديرية.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن إجراء هذه العمليات المتقدمة والدقيقة خلال فترة زمنية قصيرة يدل على كفاءة أداء عمل الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، والجهود المبذولة لتوفير خدمات جراحات القلب المتقدمة داخل مستشفيات الصحة بالمحافظة، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشار الي أن العمليات الأربع التي تمت بقرارات علاج على نفقة الدولة، شملت إجراء ٢ عملية لزراعة الشرايين التاجية، وعمليتين لتغيير الصمام الميترالي، بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمرضى التي تم استقبالهم بالمستشفى، والعمليات تمت جميعها بفضل الله بنجاح، والحالات الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية بالعناية المركزة للقلب تحت إشراف أطباء المستشفى لحين تماثلهم للشفاء تماماً.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور عمرو محمد إبراهيم وكيل المديرية، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، وللدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور محمد عاطف مدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الأطباء وهيئة التمريض والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والفنيين والخدمات المعاونة، نظراً لجهودهم المخلصة والمتميزة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق

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