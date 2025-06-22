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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الزوجة الثانية».. الأنبا توماس يترأس يوم الأسرة الإيبارشيّ لكنائس المنطقة الشمالية

يوم الأسرة الإيبارشيّ لكنائس المنطقة الشمالية
يوم الأسرة الإيبارشيّ لكنائس المنطقة الشمالية
ميرنا رزق

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، يوم الأسرة الإيبارشيّ لكنائس المنطقة الشمالية، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

أقيم اليوم تحت شعار "الزوجة الثانية"، بإشراف وتنظيم لجنة الأسرة بالإيبارشية، بقيادة الأب بطرس أنور، المتخصص في علوم ولاهوت الزواج والعائلة، والفريق المعاون له، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه الحياة الأسرية، ومن أبرزها: وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقى الأب المطران كلمة تشجيعية للحاضرين بعنوان "الحياة الأسرية أساس الخليقة"، ثم قدم الأب بطرس محاضرة اليوم حول "الأسرة ووسائل التواصل الاجتماعي".

تضمن اليوم أيضًا ورش العمل المختلفة، لمناقشة إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على الحياة الأسرية، بالإضافة إلى بعض الألعاب الهادفة.

وفي ختام اليوم، شكر الأب بطرس نيافة الأنبا توماس، لدعمه المستمر للجنة الأسرة بالإيبارشية، معبرًا عن امتنانه لفريق العمل باللجنة، لما يبذلونه من مجهودات كبيرة.

الأنبا توماس الكاثوليك الكلية الإكليريكية

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